Показатель составил 17%

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Преступность с участием иностранных граждан на юге России возросла в этом году на 17%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

Там отметили, что глава ведомства Александр Бастрыкин провел в Сочи оперативное совещание по вопросам работы следственных органов.

"Актуальным направлением, рассмотренным на оперативном совещании, стала миграционная ситуация в Южном федеральном округе, куда традиционно устремляются потоки иностранной рабочей силы. Отмечено повышение криминальной активности приезжих: число совершенных ими преступлений в текущем году возросло на 17% и составило почти две тысячи деяний", - говорится в сообщении.

Бастрыкин подчеркнул, что проблема преступности мигрантов тесно связана с нарушениями и злоупотреблениями, допускаемыми работодателями, сотрудниками контролирующих и правоохранительных органов. "В то же время активно проводится эта работа только в Краснодарском крае и Ростовской области. В остальных регионах округа должностные лица органов внутренних дел и миграционных подразделений привлекаются к уголовной ответственности в единичных случаях", - процитировали главу ведомства в пресс-службе.