Площадь возгорания составила 200 кв. м

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Открытое горение ликвидировано на территории складского помещения в Екатеринбурге площадью 200 кв. м. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

"Благодаря слаженным действиям подразделений пожарной охраны удалось локализовать огонь, не допустив его дальнейшего распространения. В настоящее время открытое горение на месте пожара ликвидировано. Площадь возгорания составила 200 кв. м", - говорится в сообщении.

Утром 29 августа на складе загорелась мебельная и текстильная продукция на первом этаже. На ликвидацию возгорания привлечены 33 человека и 12 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.