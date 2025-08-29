Учреждение допустило нарушение обязательных требований санитарных правил и норм

УФА, 29 августа. /ТАСС/. Суд приостановил на 30 суток работу лагеря "Патриот" в Стерлибашевском районе Башкирии, где отравились 25 человек. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

"Назначено административное наказание в виде административного приостановления деятельности обособленного подразделения Стерлибашевского учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" АНО ДО "Военно-патриотический парк Республики Башкортостан "Патриот" имени Героя Российской Федерации Серафимова М. В." сроком на 30 суток. Постановление подлежит немедленному исполнению", - указано в сообщении.

Учреждение допустило нарушение обязательных требований санитарных правил и норм к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, а также требования по профилактике инфекционных болезней, отметили в пресс-службе.

Инцидент произошел 18 августа, в инфекционную больницу из лагеря поступили 25 человек, в том числе 22 ребенка. Были госпитализированы 13 несовершеннолетних и трое взрослых. Причиной заболевания стала норовирусная инфекция. По факту отравления возбуждено уголовное дело.