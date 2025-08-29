Задержанные инициативно установили контакт с представителями спецслужб Украины и по заданию кураторов осуществляли сбор и передачу информации об объектах критической инфраструктуры региона

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали двух жителей Ярославской области по подозрению в госизмене. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"На территории Ярославской области пресечена противоправная деятельность двух граждан России, причастных к совершению государственной измены, - сообщили в ЦОС. - Установлено, что житель Рыбинска и житель Ярославля инициативно установили контакт с представителями спецслужб Украины и по заданию кураторов осуществляли сбор и передачу информации об объектах критической инфраструктуры Ярославской области".

В отношении них следственным отделом УФСБ по Ярославской области возбуждены уголовные дела по ст. 275 УК РФ (государственная измена), предусматривающей наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на сбор доказательств по уголовному делу, продолжаются. "ФСБ России еще раз обращает внимание, что все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженное суровое наказание", - подчеркнули в ЦОС.