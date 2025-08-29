В Ингушетии нашли схрон с боеприпасами ликвидированного боевика

Правоохранителями заведено уголовное дело

МАГАС, 29 августа. /ТАСС/. Правоохранители в Ингушетии обнаружили в предгорной зоне региона схрон с оружием и боеприпасами, который принадлежал ликвидированному пять лет назад лидеру незаконного вооруженного формирования. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

"В рамках оперативно-профилактического мероприятия "Оружие" правоохранители обнаружили в лесном массиве на окраине села Аршты тайник с оружием и боеприпасами. Из ямы глубиной около 80 сантиметров изъяли два гранатомета (РПГ-18 "Муха" и РПГ-22 "Нетто"), огнемет РПО "Шмель", три мины (включая ТМ-62 и ТМ-57), пистолет ПСМ с резьбой на стволе, гранату РГД-5, ствол от винтовки СКС, а также патроны калибра 12,7 мм (цинк и 39 отдельных единиц)", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, правоохранителями возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ.

"По предварительным данным, схрон принадлежал бывшему лидеру незаконного вооруженного формирования, ликвидированному стражами правопорядка в 2020 году на окраине станицы Ассиновской Чеченской Республики. Пистолет и ствол от винтовки направлены на экспертизу, остальные предметы уничтожены на месте из-за высокой взрывоопасности", - добавили в пресс-службе.