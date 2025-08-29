Предварительно установлено, что злоумышленники организовали работу кол-центра на Пресненской набережной и разместили в интернете объявления о наборе на обучение с последующим трудоустройством на крупных криптобиржах

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Сотрудники столичной полиции совместно с коллегами из УФСБ задержали двух подозреваемых в хищении 20 млн рублей под предлогом обучения с последующим трудоустройством на крупных криптобиржах. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Предварительно установлено, что в конце 2020 года злоумышленники организовали работу кол-центра на Пресненской набережной и разместили в интернете объявления о наборе на обучение с последующим трудоустройством на крупных криптобиржах. Люди, привлеченные рекламой, приходили на собеседования, но им предлагалось не трудоустройство, а открытие криптокошелька с возможностью продвижения на бирже собственных средств и извлечения высокого дохода. Для большей убедительности всем желающим демонстрировали площадку, где якобы в режиме онлайн производилась купля-продажа криптовалюты по выгодному курсу. В действительности это была лишь демоверсия и никакого отношения к работе биржи она не имела.

"Введенные в заблуждение люди передавали злоумышленникам денежные средства для открытия собственных криптокошельков на бирже. Лишь спустя время, пытаясь вывести свои вложения, они понимали, что стали жертвами мошенников, и обращались в полицию. По предварительным подсчетам, общий ущерб составляет 20 млн рублей", - написала Волк в своем Telegram-канале.

По ее словам, в результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили организатора криминальной схемы. "32-летний житель столицы задержан в Москве по адресу проживания. Также задержан его сообщник, который выполнял функции менеджера и получил деньги от одной из потерпевших", - добавила представитель ведомства.

Возбужден ряд уголовных дел (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В настоящее время задержанным предъявлены обвинения в инкриминируемых деяниях и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.