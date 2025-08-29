Следователи организовали проверку

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Три человека пострадали в ДТП с пассажирским микроавтобусом и легковым автомобилем в Ивановской области, следователи организовали процессуальную проверку. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

"Октябрьским межрайонным следственным отделом города Иваново СУ СК России по Ивановской области организована процессуальная проверка по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) по факту дорожно-транспортного происшествия с микроавтобусом", - говорится в сообщении.

Предварительно, на улице Громобоя водитель маршрутки столкнулся с легковым автомобилем. В результате три пассажира микроавтобуса получили ушибы, в том числе несовершеннолетняя. Им оказана необходимая медицинская помощь.

Следователи устанавливают обстоятельства ДТП, в ходе расследования будет дана правовая оценка качеству оказания услуг по перевозке граждан пассажирским транспортом.