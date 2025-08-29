В Нидерландах данные 941 тыс. женщин могли похитить при утечке из лаборатории

У злоумышленников могли оказаться результаты анализов, номера социального страхования, адреса и другие персональные сведения

ГААГА, 29 августа. /ТАСС/. Число пострадавших в результате утечки данных из нидерландской медицинской лаборатории Clinical Diagnostics может достигать 941 тыс. Об этом сообщил телеканал NOS.

Он напоминает, что ранее речь шла о 485 тыс. пострадавших, принимавших участие в национальном скрининге на рак шейки матки. Однако теперь лаборатория уведомила, что данные 941 тыс. участниц исследования с 2017 года могут быть скомпрометированы. Организация Bevolkingsonderzoek Nederland (BN), отвечающая за проведение ежегодного скрининга, на данный момент подтвердила утечку данных 715 тыс. пациенток.

В распоряжении злоумышленников могли оказаться результаты анализов, номера социального страхования, адреса и другие персональные сведения. Номера телефонов и адреса электронной почты не были переданы BN лаборатории, однако эти данные могли быть получены через других медицинских партнеров Clinical Diagnostics.

В свою очередь BN признала, что ситуация "крайне неприятна для участниц скрининга", и пообещала в середине сентября разослать всем потенциальным пострадавшим письма с разъяснениями.

Как утверждает NOS, ранее хакерская группировка Nova опубликовала в "даркнете" сведения более чем о 53 тыс. пациенток, угрожая выложить остальные похищенные данные, если компания не заплатит €1,1 млн. Впоследствии злоумышленники отказались от этого требования, заявив, что уничтожили массив, однако проверить эти сведения невозможно.

11 августа NOS сообщил, что хакеры получили доступ к персональным данным более 400 тыс. участниц медицинского обследования в Нидерландах. Утечка произошла из лаборатории Clinical Diagnostics, обрабатывавшей анализы пациенток. Сотрудничество с лабораторией временно приостановлено, а все текущие исследования перенаправлены в другие учреждения. Позднее стало известно, что более 70 тыс. женщин намерены подать коллективный иск против лаборатории, обвиняя ее в ненадлежащей защите конфиденциальных данных.