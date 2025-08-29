Противоправных действий в отношении них не совершалось

ТВЕРЬ, 29 августа. /ТАСС/. Пропавшую с тремя детьми жительницу Твери, поиски которых начались 23 августа, полицейские обнаружили в Костромской области. Противоправных действий в отношении них не совершалось, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

"Тверские полицейские совместно с костромскими коллегами нашли пропавшую с тремя детьми женщину <…> По предварительной информации, каких-либо противоправных действий в отношении женщины и ее детей не совершалось" - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 23 августа в Московский отдел полиции УМВД России по городу Твери поступило заявление от местного жителя о безвестном отсутствии его 35-летней жены, двух сыновей в возрасте 3 и 10 лет, а также 3-месячной дочери.

Следственныые органы СК России по Тверской области по данному факту начали проверку. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки.

По данным регионального УМВД, в ходе проведения разыскных мероприятий полицейские получили оперативную информацию о том, что пропавшие могут находиться на территории Костромской области. "Тверскими оперативниками совместно с костромскими коллегами было установлено местонахождение разыскиваемой в одной из деревень Судиславского района. Также выяснилось, что дети находились в частном доме ее знакомой, где они и были обнаружены", - пояснили в пресс-службе.