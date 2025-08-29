Обвиняемых в госизмене жителей Ярославской области арестовали

Суд продлил обоим срок содержания под стражей до 16 октября

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 августа. /ТАСС/. Обвиняемые в государственной измене двое жителей Ярославской области арестованы, они будут находиться под стражей до 16 октября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

"Стража избиралась Кировским судом 18 июня 2025 года. 13 августа Фрунзенский районный суд Ярославля продлил обоим срок содержания под стражей до 16 октября. Фигуранты обвиняются по ст. 275 УК РФ", - сказала собеседница агентства.

Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили, что двое жителей Рыбинска и Ярославля инициативно установили контакт с представителями спецслужб Украины и по заданию кураторов осуществляли сбор и передачу информации об объектах критической инфраструктуры регионе. В отношении них следственным отделом УФСБ по Ярославской области были возбуждены уголовные дела по ст. 275 УК РФ (государственная измена).

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на сбор доказательств по уголовному делу, продолжаются.