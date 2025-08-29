В ходе боевых действий Станислав Костенко задержан российскими военнослужащими и передан следствию

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Следователи СК возбудили уголовное дело в отношении еще одного военнослужащего ВСУ, препятствовавшего эвакуации мирного населения в Курской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении солдата 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВФУ (в/часть А-0284) Станислава Костенко, подозреваемого в совершении террористического акта в Курской области", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что в июне Костенко, вооруженный автоматом АК-74 и гранатами, совместно с военнослужащими Украины незаконно пересек государственную границу и вторгся на территорию РФ.

Находясь вблизи с городом Суджа Суджанского района Курской области, Костенко занял в лесополосе наблюдательно-огневую позицию, с которой отслеживал перемещение военнослужащих ВС РФ, а также препятствовал эвакуации местного населения. В ходе боевых действий Костенко задержан российскими военнослужащими и передан следствию.