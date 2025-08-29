Идет процессуальная проверка

ЯКУТСК, 29 августа. /ТАСС/. Охотники ликвидировали медведя, от нападения которого погиб 63-летний мужчина в Среднеколымском районе Якутии. Идет процессуальная проверка, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

Как сообщили ранее в Минэкологии, 28 августа в Среднеколымском районе в результате нападения медведя погиб мужчина. В связи с произошедшим министерство выдало разрешение на регулирование численности бурого медведя в данном районе. Было выдано соответствующее разрешение бригаде охотников.

По данным регионального управления СК, погиб ранее пропавший 63-летний житель Среднеколымского района. "Тело обнаружили его сыновья после того, как отправились на поиски в охотничью избушку, расположенную на участке берега реки Алазеи в 8 км от села Аргахтах в связи с прекращением выхода отца на связь по ранее установленной с ним договоренности. По прибытии мужчины обнаружили возле строения медведя, которого отпугнули выстрелами из ружей. По предварительным данным, охотник стал жертвой хищника, пробравшегося в избу. Опытными охотниками, которые выехали в тундру после сообщения о нападении, опасный хищник ликвидирован", - говорится в сообщении.

Идет процессуальная проверка. Назначена судебная экспертиза, проводятся опросы и другие мероприятия.