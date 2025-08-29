ТАСС: экс-руководитель челябинского центра ядерной медицины ушел на СВО

Дмитрий Ростовцев находится под следствием

ЧЕЛЯБИНСК, 29 августа. /ТАСС/. Задержанный сотрудниками ФСБ летом прошлого года по делу о махинациях на сумму свыше 3,3 млн рублей бывший главный врач Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Дмитрий Ростовцев отправился на СВО. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Находящийся под следствием Дмитрий Ростовцев принял решение отправиться на СВО, сейчас он фактически там находится", - сказали в правоохранительных органах.

Собеседник отметил, что в отношении Ростовцева расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По версии СК, деньги были похищены с 2021 года по 2024 год. Руководитель, используя свои должностные полномочия, действовал совместно с двумя подчиненными. Эта группа под видом фиктивного трудоустройства сотрудников похитила свыше 3,3 млн рублей, поступивших в качестве заработной платы.

7 августа 2024 года Ростовцев был помещен под стражу по решению суда, позже меру пресечения продляли. Ранее он был задержан сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области.