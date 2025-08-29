В Москве арестовали напавшего с ножом на двух посетителей бара

Пострадавшие были госпитализированы, их здоровью причинен тяжкий вред

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Мужчина напал с ножом на двух человек по время конфликта в одном из баров Москвы, он арестован. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Фигуранту предъявлено обвинение по п. "з" ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью двум лицам, из хулиганских побуждений) и с учетом позиции Преображенской межрайонной прокуратуры избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, ночью в одном из баров на Русаковской улице между несколькими посетителями произошел конфликт. Во время ссоры один из них достал нож и нанес удары двум своим оппонентам. Пострадавшие были госпитализированы, их здоровью причинен тяжкий вред.