В Крыму задержали одного из лидеров ячейки "свидетелей Иеговы"

Фигурант координировал проведение собраний адептов, где пропагандировались идеи "свидетелей Иеговы", обсуждались тексты и распространялась соответствующая литература

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 августа. /ТАСС/. Лидера ячейки запрещенной в РФ религиозной организации "свидетелей Иеговы", работавшей на территории Ялты и Алушты в Республике Крым, задержали, сообщили в УФСБ по региону и городу Севастополю.

"Задержан мужчина 1972 года рождения, который подозревается в организации деятельности религиозной группы в городах Ялта и Алушта. Установлено, что гражданин координировал проведение собраний адептов, где пропагандировались идеи "свидетелей Иеговы", обсуждались тексты, распространялась соответствующая литература", - говорится в сообщении.

В Telegram-канале Следственного комитета России добавили, что Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, 52-летнего жителя села Запрудное. Ему вменяется организация деятельности религиозной организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ).

В УФСБ уточнили, что в ходе обысков по месту жительства мужчины и месту проведения собраний изъята запрещенная литература и другие противозаконные материалы.