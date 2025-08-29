МККК: число пропавших без вести выросло за пять лет почти на 70%

Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца получило более 284 тыс. запросов в 2024 году

ЖЕНЕВА, 29 августа. /ТАСС/. Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца получило более 284 тыс. запросов о поиске пропавших без вести людей. За пять лет число таких просьб выросло почти на 70%, сообщил Международный комитет Красного Креста (МККК).

"Число пропавших без вести выросло примерно до 284,4 тыс. в 2024 году", - отметил МККК. Речь идет об увеличении "примерно на 68% по сравнению с 2019 годом, когда число пропавших без вести, зарегистрированных движением Красного Креста и Красного Полумесяца, составляло около 169,5 тыс.", пояснили в гуманитарной организации. Более 16 тыс. разыскиваемых родственниками лиц были найдены, более 7 тыс. воссоединились со своими семьями благодаря усилиям представителей Красного Креста и Красного Полумесяца.

В МККК пояснили, что число 284,4 тыс. пропавших без вести "охватывает только те случаи, которые были задокументированы". Общее же число пропавших без вести людей в мире, "вероятно, значительно больше".

В МККК подчеркнули, что отмечаемый ежегодно 30 августа Международный день пропавших без вести дает возможность "осознать, как много людей пропало без вести в связи с конфликтами, миграцией, стихийными бедствиями, и выразить солидарность с теми, кто пострадал от этого".