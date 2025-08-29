Действия нарушителей подвергли водителя и других участников движения опасности

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Уголовное дело по статье о хулиганстве возбуждено по факту бросания камней в проезжающие по трассе "Балтия" в Подмосковье машины, неизвестных ищут. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

В полицию поступило сообщение от жителя Самарской области 1981 г. р. о повреждении транспортного средства. Полицейские предварительно установили, что неизвестные на 47-м км Новорижского шоссе бросали камни в проезжающие автомобили, в результате повреждена машина заявителя. Кроме того, действия нарушителей подвергли водителя и других участников движения опасности. Неизвестные скрылись с места происшествия.

"По данному факту следователем следственного отдела ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ "Хулиганство". Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание правонарушителей", - сказали в пресс-службе.

Telegram-канал "Baza" сообщал, что за три дня неизвестные повредили как минимум пять фур одной компании, ежедневно перевозящей через эту точку около 60 грузовиков. Дальнобойщики, не понимая, что происходит, сворачивают на технический съезд, где встречают таких же пострадавших с разбитыми стеклами и вмятинами. Общий ущерб составил 3 млн рублей.