Компании хоронили умерших за пределами официальных границ кладбищ, что навредило землям лесного фонда

ИРКУТСК, 29 августа. /ТАСС/. Уголовное дело по факту самоуправства возбудили в Иркутской области. Ритуальные организации хоронили умерших за пределами официальных границ кладбищ и нанесли ущерб лесам на сумму более 96 млн рублей, сообщили ТАСС в прокуратуре региона.

"Ритуальными организациями в нарушение порядка погребения и похоронного дела, установленного законодательством, принципа целевого использования земель производилось захоронение умерших за пределами официально установленных границ Смоленского и Марковского кладбищ Иркутского района на землях лесного фонда. По сведениям регионального министерства лесного комплекса, это повлекло причинение лесам, находящимся в федеральной собственности, вреда в виде самовольного снятия, уничтожения или порчи почвы на площади более 124 тыс. кв. метров на сумму свыше 96 млн рублей", - рассказали в ведомстве.

По словам представителя надзорного ведомства, материалы проверки были отправлены в полицию, после чего было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 330 УК РФ (самоуправство). Надзорные мероприятия продолжаются, при наличии оснований будут дополнительно приняты меры прокурорского реагирования.