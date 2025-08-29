Водитель грузовика и два пассажира автобуса госпитализированы

КАЛИНИНГРАД, 29 августа. /ТАСС/. Шесть человек пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса и грузового автомобиля под Калининградом, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России. Ранее со ссылкой на УМВД и прокуратуру региона сообщалось о трех пострадавших.

"Сегодня в поселке Рассвет Гурьевского района в 11:30 мск рейсовый автобус столкнулся с грузовым автомобилем "Камаз". В результате пострадали шесть человек. Погибших нет", - говорится в сообщении.

В ведомстве ТАСС уточнили, что водитель грузовика и два пассажира автобуса госпитализированы, еще три человека, в том числе один ребенок, осмотрены медиками на месте, госпитализация не потребовалась.

В пресс-службе отметили, что прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС оказали первую помощь травмированным и передали их медикам. Кроме того, пожарные отключили аккумуляторные батареи обоих транспортных средств, предотвратив угрозу возгорания.

На месте ЧП работали 12 человек личного состава и три единицы спецтехники МЧС России.

Как ранее информировала областная прокуратура, водитель пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту Калининград - Храброво, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем "Камаз".