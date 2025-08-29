По предварительным данным, взорвалась граната, пострадала девушка

ТУЛА, 29 августа. /ТАСС/. Взрыв произошел в многоэтажном доме на улице Кутузова в Туле, пострадала девушка. По предварительной информации, произошел взрыв гранаты, возбуждено уголовное дело, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК России по Тульской области.

"Возбуждено уголовное дело, обстоятельства случившегося устанавливаются. Пострадала девушка. Предварительно, произошел взрыв гранаты", - сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации пресс-службы УМВД по региону, пострадавшую от взрыва девушку доставили в больницу, разрушений несущих конструкций нет. "В результате происшествия с телесными повреждениями в медицинское учреждение доставлена 23-летняя жительница Тулы", - говорится в сообщении пресс-службы УМВД. Взорвавший гранату 35-летний мужчина жив, с ним работают правоохранители, устанавливаются обстоятельства произошедшего.