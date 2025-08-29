Их оценочная стоимость составила более $32 тыс.

ТАШКЕНТ, 29 августа. /ТАСС/. Таможенники Узбекистана изъяли у пассажира поезда Ташкент-Новосибирск древние артефакты, которые тот пытался вывезти из страны, часть из них относится к II-I векам до н.э. Об этом сообщил пресс-секретарь таможенного комитета Хусан Тангриев.

По его информации, на пограничном таможенном посту "Келес" был разоблачен контрабандист. "В ручной клади и сумках гражданина, выезжавшего из нашей республики на пассажирском поезде Ташкент-Новосибирск, было обнаружено 325 старинных монет, ювелирных изделий, артефактов, наконечников стрел для лука, которые не были задекларированы", - написал Тангриев в своем Telegram-канале.

Позже была проведена экспертиза, которая установила возраст этих предметов. Выяснилось, что они "охватывают период со II-I веков до нашей эры до XX века". "Таким образом, все эти предметы признаны имеющими историко-культурную ценность, а их оценочная стоимость составила почти 400 млн сумов (более $32 тыс. - прим. ТАСС)", - подчеркнул Тангриев.

Согласно законодательству республики, эти культурные ценности передаются в государственные музеи и научные учреждения на безвозмездной основе. "В частности, 325 исторических предметов, изъятых по вышеуказанному делу, переданы на временное хранение в музейный фонд Центра исламской цивилизации Узбекистана", - резюмировал пресс-секретарь таможенного комитета.

