Он останется под стражей до 28 октября

ЧЕЛЯБИНСК, 29 августа. /ТАСС/. Копейский городской суд Челябинской области избрал меру пресечения в виде содержания под стражей задержанному сотрудниками управления ФСБ России по региону полицейскому, который стал фигурантом дела о получении взятки от наркозависимых. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя и постановил избрать в отношении фигуранта меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца, то есть до 28 октября", - сказали в суде.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области совместно с коллегами из других силовых ведомств. По данным следствия, с декабря 2023 года по август текущего года сотрудник полиции получил от трех наркозависимых свыше 200 тыс. рублей в качестве взятки. Деньги передавались за то, чтобы их не привлекли к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств и их употребление.