Писатель также обвиняется в уклонении от обязанностей иноагента

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Уголовное дело о распространении фейков о ВС РФ и уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента в отношении писателя Дмитрия Быкова (признан в РФ иноагентом) направлено в Черемушкинский районный суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

"Прокуратура Юго-Западного административного округа утвердила обвинительное заключение в отношении 57-летнего Дмитрия Быкова. Он обвиняется по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ), ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). <…> Уголовное дело направлено в Черемушкинский районный суд для рассмотрения по существу в отсутствии подсудимого, находящегося в розыске", - говорится в сообщении.

Установлено, что в октябре 2023 года Быков, находясь за пределами РФ, разместил видеоролик со своим интервью, в котором содержится заведомо ложная информация о действиях Вооруженных сил РФ против мирного населения в ходе специальной военной операции. Кроме того, Быков, включенный в реестр иностранных агентов и дважды привлеченный к административной ответственности по ч. 4, 5 ст. 19.34 КоАП РФ за нарушение порядка деятельности иностранного агента, в феврале опубликовал два материала без соответствующей плашки.

Быков заочно арестован и объявлен в розыск.