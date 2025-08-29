Всего пострадали четыре человека

ОРЕЛ, 29 августа. /ТАСС/. Количество пострадавших, которым потребовалась госпитализация после атаки беспилотников в Орловской области, увеличилось до трех. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в ходе прямой линии.

Ранее в Орловской областной клинической больнице сообщили, что двоих из четырех пострадавших доставили в медицинское учреждение с тяжелыми травмами, медики стабилизировали их состояние.

"К сожалению, получили повреждения четыре человека, три госпитализированы. Обошлось без критических жертв", - сказал Клычков.