В повышенной зоне риска находятся, в частности, Кавказ, Южная Сибирь и Дальний Восток

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Повышенная вероятность пожарной опасности прогнозируется в сентябре в 38 регионах России. В основном в зоне риска южные регионы, Кавказ, Южная Сибирь и Дальний Восток, сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.

"В сентябре в 38 регионах России из-за теплой и сухой погоды возможны высокие риски возникновения и распространения лесных пожаров. Прогноз высоких рисков не означает обязательного возникновения чрезвычайных ситуаций в связи с лесными пожарами, так как во многом лесопожарная обстановка зависит от соблюдения гражданами правил пожарной безопасности в лесах и на прилегающих территориях, оперативности обнаружения и тушения возникающих лесных пожаров", - говорится в сообщении.

В Центральном федеральном округе в зоне риска Белгородская и Воронежская области, южная часть Тамбовской области, южная и восточная части Курской области. В Южном округе - Крым, Адыгея, Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области, западная часть Краснодарского края, западная, северная и центральная части Ростовской области, северо-западная часть Астраханской области, северная, центральная и восточная части Волгоградской области, север Калмыкии.

В Северо-Кавказском федеральном округе пожары возможны в Чечне, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии, в южной и центральной частях Дагестана, южных частях Ставропольского края и Карачаево-Черкесии.

В Приволжском округе под угрозой центральная и восточная части Оренбургской области, южная, центральная и западная части Саратовской области, юг Башкирии. На Урале - запад и восток Тюменской области, север Курганской области, юго-восток Свердловской области, юг Челябинской области.

В Сибири пожарная опасность ожидается в восточной и центральной частях Красноярского края, северной части Иркутской области, северо-западной части Омской области. В Дальневосточном округе - в северной части Приморского края, южной и северной частях Хабаровского края, западной части Камчатского края, западной, восточной и центральной частях Якутии, юго-западной части Магаданской области, южной части Забайкальского края.