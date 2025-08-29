В Чувашии у двух жителей Ростовской области изъяли около 160 кг гашиша

Запрещенные вещества планировали сбывать в регионах Поволжья

ЧЕБОКСАРЫ, 29 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении двух жителей Ростовской области, у которых изъято около 160 кг гашиша. Запрещенные вещества планировали сбывать в регионах Поволжья, сообщило МВД по Чувашской Республике.

"В Чувашии сотрудники полиции задержали жителей Ростовской области, подозреваемых в сбыте наркотиков. <...> Изъято в общей сложности почти 160 кг запрещенных веществ", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что иномарка с жителями Ростовской области была остановлена в августе на федеральной трассе М-12 "Восток". По данным правоохранителей, водитель и пассажир перевозили крупную партию наркотиков для последующего сбыта в регионах Поволжья. Добровольно сдать запрещенные вещества они отказались.

"В ходе досмотра в багажном отделении <...> обнаружен специальный отсек, в котором лежали брикеты с <...> гашишем массой более 77 кг. В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий <...> в населенном пункте Васкелово Ленинградской области полицейские выявили тайник <...>, где обнаружили мешки с гашишем массой около 80 кг", - говорится в сообщении.

Следствием возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Подозреваемых взяли под стражу.