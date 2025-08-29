По информации следствия, с мая 2023 года по декабрь 2024 года подозреваемые похитили более 40 млн рублей, завысив стоимость строительных материалов

ЧЕБОКСАРЫ, 29 августа. /ТАСС/. Правоохранители в Чувашии возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц Минстроя республики, подозреваемых в мошенничестве при строительстве коммунальных сетей. По делу проходят также руководитель одной из стройкомпаний и сотрудники ряда подведомственных учреждений, сообщило в своем Telegram-канале следственное управление СК РФ по Чувашии.

"Возбуждено уголовное дело в отношении директора строительной организации, должностных лиц Минстроя Чувашии, ГУП "Чувашгаз", а также иных учреждений, подведомственных [министерству]. <...> Они подозреваются в совершении трех эпизодов преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц с использованием служебного положения)", - говорится в сообщении.

Дело заведено по материалам прокурорской проверки. Следствие полагает, что с мая 2023 года по декабрь 2024 года подозреваемые по предварительному сговору похитили более 40 млн рублей, завысив стоимость строительных материалов в проектно-сметной документации и документации по приемке работ по трем объектам строительства теплосетей и сетей горячего водоснабжения в Шумерле и Алатыре. В ведомстве уточнили, что ущерб причинен республиканскому бюджету.

По данным правоохранителей, директор стройкомпании находится под домашним арестом. По месту жительства и работы подозреваемых прошли обыски. Изъята, в частности, контрактная документация и компьютерное оборудование. Следствие продолжается.