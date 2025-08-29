29 августа, 17:08,
обновлено 29 августа, 17:12

Разлив нефти в порту Новороссийска оперативно локализовали

МЧС России/ ТАСС, архив
© МЧС России/ ТАСС, архив
Утечка нефти произошла при проведении погрузочной операции с танкером T. Semahat

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. При проведении погрузочной операции с танкером в акватории морского порта Новороссийск зафиксирована незначительная утечка нефти, разлив оперативно локализован, сообщили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота.

Читайте также
В районе Новороссийска фиксируется разлив нефти в мореВ акватории Новороссийска из-за ЧП разлилось более 1 тонны нефтепродуктов

"При проведении погрузочной операции с танкером T. Semahat в акватории морского порта Новороссийск зафиксирована незначительная утечка нефти", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, разлив нефти оперативно локализован, установлено 800 м боновых заграждений. Всего задействовано 87 человек, 12 буксиров, 4 маломерных катера, 4 нефтесборные и 7 плавучих емкостей. 

Теги:
РоссияКраснодарский край