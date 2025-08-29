На месте происшествия работают экипажи ДПС и экстренные службы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Сотрудники Госавтоинспекции в Свердловской области выясняют обстоятельства столкновения легкового и грузового автомобилей в Богдановичском районе, в результате которого три человека погибли. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

"В результате ДТП погибли три человека, находившиеся в легковом автомобиле. Возраст и личности погибших устанавливаются сотрудниками полиции", - говорится в сообщении.

По информации Госавтоинспекции региона, авария произошла на 1-м км автодороги Богданович - Гаражкинское. По предварительным данным, столкнулись грузовой автомобиль Shacman и легковой автомобиль Suzuki. Рассматриваются различные версии произошедшего, в том числе возможный выезд на полосу встречного движения.

Сейчас на месте работают экипажи ДПС и экстренные службы. По факту происшествия проводится процессуальная проверка.