ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Сотрудники Госавтоинспекции в Свердловской области выясняют обстоятельства столкновения легкового и грузового автомобилей в Богдановичском районе, в результате которого три человека погибли. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.
"В результате ДТП погибли три человека, находившиеся в легковом автомобиле. Возраст и личности погибших устанавливаются сотрудниками полиции", - говорится в сообщении.
По информации Госавтоинспекции региона, авария произошла на 1-м км автодороги Богданович - Гаражкинское. По предварительным данным, столкнулись грузовой автомобиль Shacman и легковой автомобиль Suzuki. Рассматриваются различные версии произошедшего, в том числе возможный выезд на полосу встречного движения.
Сейчас на месте работают экипажи ДПС и экстренные службы. По факту происшествия проводится процессуальная проверка.