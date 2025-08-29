Угрозы для членов экипажа танкера нет

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Более одной тонны нефтепродуктов разлилось в морской акватории Новороссийска после ЧП во время заправки танкера "T.Semahat" под флагом Турции. Площадь и объем загрязнения устанавливается, специалисты локализуют утечку, сообщили ТАСС в экстренных службах.

"В акватории 670 района порта Новороссийск при погрузке произошел разрыв морского разрывного соединения плавучего грузового шланга во время грузовых операций на танкере "T.Semahat" (флаг Турция, порт приписки Стамбул). В результате чего произошел разлив нефтепродуктов в море - более 1 тонны", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в настоящий момент специалисты локализуют утечку, для этого выставлены боновые заграждения. "Площадь и объем загрязнения устанавливается", - добавил собеседник агентства.

По его словам, угрозы для членов экипажа танкера, при перевалке на который произошел разлив нефтепродуктов в Черном море около Новороссийска, нет.

Ранее представитель экстренных служб сообщал ТАСС, что в Черном море около Новороссийска произошел разлив нефтепродуктов. Они, по предварительным данным, относятся к легким, что снижает тяжесть последствий для окружающей среды.

По данным Marinetraffic, судно "T. Semahat" построено в 2017 году и ходит под флагом Турции.