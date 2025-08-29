Его и четырех соучастников обвиняют в мошенничестве

ПЕНЗА, 29 августа. /ТАСС/. Дело о мошенничестве возбуждено в отношении председателя совета директоров Областного агропромышленного холдинга в Пензенской области и четырех его соучастников. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону.

"По данным следствия, в августе 2024 года в городе Пензе председатель совета директоров организовал мошенническую схему по реализации древесины в обход счетов областного агропромышленного холдинга, введя в заблуждение собственника (акционера) относительно породного состава и стоимости реализуемой древесины, продавая "деловую" древесину под видом "тонкомерной", причинив организации и акционеру - Министерству государственного имущества Пензенской области ущерб на сумму не менее 3 млн рублей. К совершению преступления подозреваемый привлек четырех лиц, в том числе из числа сотрудников предприятия", - отмечается в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).