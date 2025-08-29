Бюст являлся не только одним из символов города, но и объектом культурного наследия, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн

КУРСК, 29 августа. /ТАСС/. Памятник одному из основоположников русской актерской школы Михаилу Щепкину в Судже Курской области оказался уничтожен в результате атаки ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале написал врио губернатора Александр Хинштейн.

"Действия, которым нет оправдания. Нацисты уничтожили памятник основоположнику русской актерской школы Михаилу Семеновичу Щепкину в Судже", - написал он.

Хинштейн отметил, что бюст Щепкина являлся не только одним из символов Суджи, но и объектом культурного наследия. Его установили в конце XIX века в память о первом выходе великого актера на сцену - это произошло именно в Судже в 1801 году, когда Щепкин еще учился в уездном училище.

По словам врио губернатора региона, памятник будет обязательно восстановлен. В этом поможет Российская академия художеств, с чьим президентом Василием Церетели ранее договаривались о реставрации бюста.