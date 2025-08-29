Угрозу распространения огня на частный жилой дом ликвидировали

МАХАЧКАЛА, 29 августа. /ТАСС/. Взрыв с последующим возгоранием на АЗС в Дагестане произошел во время перекачки газа из-за разгерметизации емкости газовоза, сообщили журналистам в ГУ МЧС по республике.

"По прибытии пожарных подразделений установлено, что во время перекачки газа произошла разгерметизация емкости газовоза. Угроза распространения на частный жилой дом ликвидирована", - говорится в сообщении.

Организована проверка следственным управлением СК РФ по республике. По предварительной информации регионального управления, на автозаправочной станции произошло возгорание машины. На место выехали следователи.

Ранее в прокуратуре республики сообщили, что автозаправочная станция загорелась в Хасавюртовском районе Дагестана. В Единой дежурно-диспетчерской службе Хасавюртовского района уточнили ТАСС, что в начале произошла искра, после чего последовал взрыв с последующим возгоранием. По предварительным данным республиканского ГУ МЧС, пострадавших нет.