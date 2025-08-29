Еще двое пострадали

УФА, 29 августа. /ТАСС/. Пожар возник в многоэтажном доме в Уфе, спасатели вывели из здания 15 человек, еще 35 эвакуировались самостоятельно. Погиб один человек, пострадали двое, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

"Поступило сообщение о пожаре на втором этаже многоквартирного жилого дома в Уфе на улице Караидельская. Из задымленного помещения пожарными МЧС России были спасены 15 человек, в том числе четверо детей. До прибытия пожарных подразделений самостоятельно эвакуировались 35 человек", - указано в сообщении.

Пожар был ликвидирован на площади 20 кв. м. В ходе тушения обнаружено тело погибшего 88-летнего мужчины. Пострадали две женщины 88 и 65 лет, с предварительным диагнозом отравление продуктами горения они госпитализированы.