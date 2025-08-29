Гендиректора компании "Башспирт" арестовали по делу о превышении полномочий

Раиф Абдрахимов будет находиться под стражей до 30 сентября 2025 года

УФА, 29 августа. /ТАСС/. Советский районный суд Уфы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу генеральному директору АО "Башспирт" Раифу Абдрахимову. Он обвиняется в превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности, сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии.

"Постановлением суда ходатайство следователя удовлетворено, обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 30 сентября 2025 года", - сказано в сообщении.

Он обвиняется в превышении должностных полномочий, п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности). Следствие установило, что обвиняемый продолжил невыгодные для АО "Башспирт" договоры аренды нежилых зданий, заключенные прежним руководством компании. В результате с августа 2022-го по декабрь 2024 года арендодателям было перечислено более 76 млн рублей. "Кроме того, в период с ноября 2024-го по август 2025 года у АО "Башспирт" перед юридическим лицом образовалась задолженность на общую сумму не менее 26 млн рублей, чем причинен материальный ущерб обществу", - добавили в пресс-службе.

Абдрахимов возглавил общество в августе 2022 года.

В марте суд вынес приговор по делу об ущербе "Башспирту" на сумму свыше 100 млн рублей, а бывший гендиректор Рауф Нугуманов был осужден на 5 лет условно, бывший директор ООО "ТД Башспирт" Александр Компанченко - на 4,5 года колонии-поселения, их сообщник, руководитель коммерческой организации и экс-депутат Артур Хазигалеев, - на 4 года условно. Осужденные по заниженной цене продали имущество компании.