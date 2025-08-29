Предположительно, это БПЛА, посаженный силами РЭБ

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 августа. /ТАСС/. Специалисты обезвреживают опасный предмет в районе Малахова кургана в Севастополе: предположительно, это вражеский беспилотный летательный аппарат, посаженный силами РЭБ, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

"Внимание жителей, которые проживают и работают рядом с Малаховым курганом. Сейчас оперативные службы будут проводить или перемещение взрывоопасного предмета, или уничтожение на месте. По предварительной информации, - это вражеский БПЛА, который ранее был посажен средствами РЭБ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что работы начались с 18:00 мск, на это время ограничено движение транспорта в районе кургана. Жителей домов на улицах Матроса Кошки, Николая Островского, Истомина, Героев Севастополя, а также в переулке Юферова просят не выходить на улицу, пока не будет дано оповещение о том, что это безопасно.

"Если услышите громкие звуки, не переживайте. Все работы проводятся с соблюдением всех необходимых мер безопасности", - добавил губернатор.

Он также отметил, что временно ограничено движение почти всех троллейбусов, связывающих Корабельную сторону и крупный микрорайон на улице Горпищенко с другими частями города. Автобусы продолжат курсировать, но будут объезжать опасную зону.