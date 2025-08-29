По факту происшествия проводится проверка

ВОРОНЕЖ, 29 августа. /ТАСС/. Пять автомобилей, в том числе фура, столкнулись на 188-м км автодороги Р-298 Воронеж - Курск в Хохольском районе Воронежской области, в результате ДТП погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир автомобиля Nissan X-Trail <...> от полученных травм скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan X-Trail, двигаясь со стороны Воронежа в направлении Курска, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении грузовым автомобилем Foton AUMAN в составе полуприцепа Schmitz Cargobull. Водитель фуры совершил столкновения с автомобилями Peugeot 308, Ford Focus и Ford Escape.

Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.