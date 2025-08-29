В жилом районе Севастополя специалисты уничтожили опасный предмет

Ограничения на движение транспорта сняты, сообщил губернатор Михаил Развожаев

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 августа. /ТАСС/. Специалисты уничтожили опасный предмет в районе Малахова кургана в Севастополе, ограничения на передвижение в этой зоне сняты, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Оперативные мероприятия по уничтожению взрывоопасного предмета на месте окончены. Машина оповещения информирует жителей при помощи громкоговорителя, что можно выходить на улицу", - говорится в сообщении.

Он добавил, что с 19:10 мск сняты ограничения для движения транспорта.

Ранее он сообщил, что в пятницу вечером пройдут работы по обезвреживанию опасного предмета: предположительно, это вражеский беспилотный летательный аппарат, посаженный силами РЭБ. Из-за этого было ограничено движение транспорта в районе кургана, из-за чего по нескольким маршрутам прекратили ходить троллейбусы, а другой общественный транспорт скорректировал маршрут. Жителей домов на улицах Матроса Кошки, Николая Островского, Истомина, Героев Севастополя, а также в переулке Юферова просили не выходить на улицу, пока не будет дано оповещение о том, что это безопасно.