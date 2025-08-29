Утечка произошла из-за разрыва морского соединения плавучего шланга

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. В результате разлива около Новороссийска в Черное море попало около 30 куб. м нефти. Такие данные приводятся в сообщении Росприроднадзора со ссылкой на КТК.

"Утром 29 августа при проведении грузовых операций на выносном причальном устройстве № 2 АО "КТК-Р" из-за разрыва морского соединения плавучего шланга произошла утечка. По данным компании, в море попало около 30 кубических метров нефти", - говорится в сообщении.

В пресс-службе КТК пояснили журналистам, что причины произошедшего по-прежнему выясняются. В то же время "разрыв морского разрывного соединения плавучего рукава от ВПУ (выносное причальное устройство - прим. ТАСС) к танкеру происходит автоматически в целях обеспечения минимизации последствий нештатной ситуации, связанной с внутришланговым давлением при осуществлении погрузки нефти в танкер и соответствующего выхода остаточной нефти из шланга при его отсоединении от грузовой системы танкера".

Ранее в Росприроднадзоре сообщали ТАСС, что разлив в Черном море около Новороссийска оперативно локализован, угрозы его распространения нет.

В пресс-службе Росморречфлота сообщили ТАСС, что при проведении погрузочной операции с танкером в акватории морского порта Новороссийск зафиксирована незначительная утечка нефти, разлив оперативно локализован. В пресс-службе Каспийского трубопроводного консорциума также сообщали журналистам, что КТК вывел из эксплуатации на неопределенный срок одно из трех выносных причальных устройств (ВПУ) - ВПУ-2 - на своем морском терминале под Новороссийском после нештатной ситуации с выходом нефти на поверхность моря в ходе погрузки на танкер.