В Кирове после съезда автомобиля с дороги пострадали четыре человека

Движение на участке дороги частично ограничено

КИРОВ, 29 августа. /ТАСС/. Легковой автомобиль съехал с дороги и опрокинулся в Кирове, в результате пострадали четыре человека. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции по региону.

"29 августа в 15:20 мск на ул. Трактовая у д. 1 в г. Кирове водитель автомобиля "Опель Астра" совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате происшествия четыре человека получили травмы", - отмечается в сообщении.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку. По информации Госавтоинспекции, рядом с этим участком дороги спустя 20 минут в слободе Филейка, в районе нового моста, произошло столкновение автомобилей Ford, Hyundai и машины скорой помощи. В результате аварии водитель Hyundai и пассажир Ford получили травмы.

Еще через пять минут на этой же полосе произошло столкновение автомобилей Skoda, Nissan и Toyota. В результате происшествия водитель автомобиля Toyota получил травмы. Движение на участке частично ограничено.