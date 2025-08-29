Еще один пострадал

САРАТОВ, 29 августа. /ТАСС/. Авария с участием трактора и легкового автомобиля произошла в Саратовской области, в результате два человека погибли и один пострадал. Об этом сообщается в Telegram-канале главного управления МВД России по региону.

"В результате ДТП водитель и пассажир (мужчина) автомобиля "Хендэ" скончались, а еще один мужчина-пассажир доставлен в медицинское учреждение", - отмечается в сообщении.

По предварительным данным, авария произошла 29 августа около 18:15 (17:15 мск) вблизи поселка Октябревка. Столкнулись трактор Versatile и автомобиль Hyundai. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.