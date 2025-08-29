Сирены звучат в Киевской, Николаевской, Хмельницкой, Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в Киевской, а также в Николаевской и Хмельницкой областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

При этом в Одесской области предупреждение об угрозе с воздуха было отменено. Сообщалось о взрыве в Одессе.

Сирены продолжают работать в Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях.

В новость внесены изменения (22:17 мск) - добавлена информация о тревоге в новых регионах.