Экс-министру ЖКХ Тамбовской области заменили условный срок на реальный

Елена Бабикова будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима

ТАМБОВ, 29 августа. /ТАСС/. Тамбовский областной суд заменил условный срок на три с половиной года колонии общего режима экс-министру ТЭК и ЖКХ Тамбовской области Елене Бабиковой по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"Согласившись с доводами апелляционного представления, Тамбовский областной суд изменил приговор, отменив условное осуждение и назначив осужденной наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе и в органах местного самоуправления, на срок 1 год 6 месяцев. Осужденная взята под стражу в зале суда", - говорится в сообщении.

В мае суд приговорил Бабикову к четырем годам лишения свободы условно. Она была признана виновной по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Прокуратура не согласилась с приговором, посчитав назначенное наказание несправедливым, приговор был обжалован.

В суде было установлено, что бывшая чиновница превысила свои должностные полномочия при организации работы по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Тамбовской области, что привело к нарушению потоков их транспортирования в 2023 году и наступлению тяжких последствий для регионального оператора в виде ущерба на сумму более 122 млн рублей.