В Белгородской области из-за атаки дрона ВСУ пострадали два человека

В селе Головчино автомобиль подвергся удару беспилотника, запущенного Вооруженными силами Украины

БЕЛГОРОД, 29 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с помощью дрона атаковали автомобиль в селе Головчино Грайворонского округа Белгородской области, ранения получили два человека. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В селе Головчино Грайворонского округа вражеский дрон атаковал автомобиль на территории коммерческого объекта. Ранены двое мирных жителей. Одна женщина получила осколочные ранения лица, плеча и ноги, а также баротравму. Второй пострадавшей предварительно диагностировали баротравму и черепно-мозговую травму", - написал он.

По словам губернатора, бригада скорой помощи доставляет пострадавших в областную клиническую больницу.