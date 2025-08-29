В ДНР два человека пострадали от детонации взрывных устройств

Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать, сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР

ДОНЕЦК, 30 августа. /ТАСС/. Двое мужчин получили ранения в ночь на 30 августа в результате детонации взрывоопасных предметов (ВОП) в поселке Виноградное Мариуполя и в Донецке. Об этом сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

"29 августа по состоянию на 23:30 [мск] поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: в поселке Виноградное (г. о. Мариуполь), в результате детонации ВОП по ул. Маяковского ранен мужчина 1962 года рождения <…> По состоянию на 23:50 [мск] поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: в Донецке (Ленинский район), в результате детонации ВОП ранен мужчина 1971 года рождения", - говорится в Telegram-канале управления.

Уточняется, что сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.

29 августа глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что две женщины получили ранения в Макеевке в ДНР при атаке ударного беспилотника самолетного типа ВСУ. Кроме того, за сутки в регионе повреждены пять жилых домов, ЛЭП и два автомобиля.