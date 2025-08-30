На месте работают оперативные службы города

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. ДТП с опрокидыванием грузовика произошло на внутренней стороне 76-го км МКАД. Съезд на Московский скоростной диаметр (МСД) перекрыт, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"На внутренней стороне 76-го км МКАД произошло ДТП с последующим опрокидыванием грузового автомобиля. На месте работают оперативные службы города <...> Движение в районе ДТП затруднено. Перекрыт съезд на МСД", - сообщили в ведомстве.

Информация о пострадавших и обстоятельства произошедшего уточняются.