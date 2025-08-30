Обломки беспилотников также повредили дома

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Один человек пострадал в результате падения обломков сбитых БПЛА в Тахтамукайском районе Адыгеи. Об этом сообщил в Telegram-канале глава региона Мурат Кумпилов.

"В результате падения обломков вражеских БПЛА в Тахтамукайском районе повреждены несколько частных домовладений. На данный момент известно об одном пострадавшем - жителе Яблоновского. Ему оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Кумпилов добавил, что на место прибыли глава района Аскер Савв, глава поселения Заурдин Атажахов, а также представители экстренных служб.