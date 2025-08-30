Дистанционные мошенники за семь месяцев выманили у россиян 120 млрд рублей

В МВД добавили, что всего в январе-июле 2025 года зарегистрировано 424,9 тыс. преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Ущерб от IT-преступлений в России за семь месяцев текущего года увеличился на 16% - с 100,5 млрд рублей до 119,6 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства.

"Актуальной остается проблема роста материального ущерба, причиненного противоправными деяниями, совершенными с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, который увеличился на 16% - со 100,5 млрд до 119,6 млрд рублей", - сказали в пресс-центре.

В МВД добавили, что всего в январе-июле 2025 года зарегистрировано 424,9 тыс. преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации. Это на 2,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В общем числе зарегистрированных преступлений их удельный вес увеличился с 38,9% в январе-июле 2024 года до 39,2%. Практически все такие преступления (98,2%) выявляются органами внутренних дел.

Больше половины IT-преступлений (51,8%) относится к категориям тяжких и особо тяжких (220,1 тыс.) По сравнению с прошлым годом их число выросло на 7,4%. "Почти две трети таких преступлений (62,5%, или 265,6 тыс.) совершается путем кражи или мошенничества, почти каждое шестое (17,2%, или 73,0 тыс.) - с целью незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств (рост на 51,6%)", - отметили в ведомстве.