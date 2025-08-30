В тушении пожара были задействованы 40 человек и 17 единиц техники

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 августа. /ТАСС/. Специалисты локализовали пожар возле "Ростов-Арены" на площади 1,2 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Ростовской области.

"Пожар локализован на 1,2 тыс. кв. м", - рассказали в региональном главке МЧС.

Трава загорелась на площади около 200 кв. м около "Ростов-Арены" вечером в пятницу.

К тушению привлекаются более 40 человек и 17 единиц техники.

Позже в МЧС сообщили о ликвидации пожара.

В новость внесены изменения (07:55 мск) - добавлена информация о ликвидации пожара.