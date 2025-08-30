РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 августа. /ТАСС/. Специалисты локализовали пожар возле "Ростов-Арены" на площади 1,2 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Ростовской области.
"Пожар локализован на 1,2 тыс. кв. м", - рассказали в региональном главке МЧС.
Трава загорелась на площади около 200 кв. м около "Ростов-Арены" вечером в пятницу.
К тушению привлекаются более 40 человек и 17 единиц техники.
Позже в МЧС сообщили о ликвидации пожара.
В новость внесены изменения (07:55 мск) - добавлена информация о ликвидации пожара.