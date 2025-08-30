К борьбе с огнем привлекались 20 человек и 11 единиц техники

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Возгорание сухой травы на площади 600 га произошло в Оренбургской области. Пожар уже ликвидировали, сообщили в МЧС по региону.

"В районе сел Вишневое и Терекла произошло возгорание сухой травы на площади 600 га. К борьбе с огнем привлекались 20 человек и 11 единиц техники, в том числе 11 специалистов и 5 единиц техники МЧС России. Рано утром огонь ликвидирован", - сообщается в Telegram-канале ведомства.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, добавили в МЧС по региону.